En quoi consiste la "méthode De Wever" qui perturbe tant les Francophones? "Il diffère complètement"

En Wallonie comme à Bruxelles, les Francophones sont unanimes : ils sont 52 % à affirmer ne pas être satisfaits du Premier ministre Bart De Wever. Des chiffres qui sortent du Grand Baromètre RTL info/Ipsos/Le Soir/VTM et HLN. Mais pourquoi l'ancien bourgmestre d'Anvers crispe autant ses concitoyens du Sud ?

Bart De Wever est un Premier ministre atypique. Loin des profils que l'on a connus ces dernières années, l'Anversois casse les codes et cela perturbe les Francophones du pays qui n'ont pas l'habitude de ses méthodes.

Un poste fardeau

"Pour bien lire et comprendre De Wever, il faut se rappeler à quel point l’homme est calme et placide ; devenir Premier ministre de la Belgique est tout sauf un rêve pour lui, on peut même dire qu’il est entré au 16 rue de la Loi à reculons", décortique Martin Buxant dans le RTL info 19h de ce lundi. "Là où pour de nombreux autres premiers ministres, c’était le job de leurs rêves, un peu comme un enfant dans un magasin de jouets, pour De Wever le poste de Premier ministre, c’est plutôt un fardeau."