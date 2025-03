Bart De Wever va-t-il désavantager les Wallons ? Voici ce qu'en pensent les citoyens du sud et du nord du pays...

Que pensez-vous de Bart De Wever? Est-il, selon vous, un bon Premier ministre? Vous représente-t-il? Ce sont les questions posées dans le Grand Baromètre RTL info/Ipsos/Le Soir/VTM et HLN. Les réponses entre le nord et le sud du pays sont particulièrement différentes.

Les Belges se divisent au sujet du nouveau Premier ministre. Bart De Wever divise et ne fait pas consensus. À la question "Êtes-vous satisfait de Bart De Wever comme Premier ministre?", les réponses belges font le grand écart. En moyenne, à l’échelle nationale, 45% disent qu’ils en sont satisfaits et 46% affirment que non. 9% sont sans avis.

Là où cela diffère fortement, c’est en zoomant sur chaque région. En Flandre, 52% sont contents du Premier ministre, contre 40% insatisfaits. En Wallonie, les résultats sont plus critiques : seulement 36% sont positifs et 52% disent ne pas être satisfaits de l’homme fort de la N-VA. À Bruxelles, les résultats restent sensiblement identiques à ceux de la Wallonie : 37% répondent "oui", 52% "non" et 12% sont sans avis.