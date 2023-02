Encore 25 personnes trouvées dans le squat de la rue des Palais

Quelque 25 personnes ont été retrouvées par la police dans le cadre de l'évacuation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek, annoncent mercredi soir la commune de Schaerbeek et la Région bruxelloise par voie de communiqué. Le bâtiment est désormais fermé.

Un important dispositif policier a été déployé mercredi vers 16h00 au squat de la rue des Palais, à Schaerbeek, afin de terminer l'évacuation du bâtiment, devant lequel se trouvaient encore de nombreuses personnes. L'évacuation de plus de 100 personnes de la rue s'est déroulée sans incident. Les forces de police sont ensuite entrées dans le bâtiment pour une dernière évacuation.

"Ce dernier contrôle a révélé que 25 personnes se trouvaient encore dans le bâtiment. On leur a gentiment demandé de partir. L'opération a pris fin vers 18 heures", ont indiqué les parties concernées.

Au total, plus de 200 agents étaient présents pour veiller au bon déroulement de l'évacuation. Après l'inspection finale, le bâtiment a été fermé et verrouillé en présence d'un huissier. La Région bruxelloise, qui est propriétaire du bâtiment, a pour projet de le rénover et le transformer en un centre d'hébergement pour personnes vulnérables.