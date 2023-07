Eradiquer l'hépatite C reste possible en passant à l'action

Il est encore possible d'atteindre les objectifs d'éradication du virus de l'hépatite si le prochain gouvernement déploie des efforts à tous les niveaux politiques, ont affirmé les Drs Jean-Pierre Mulkay, chef de service à l'hôpital St-Pierre à Bruxelles, et Stefan Bourgeois, du réseau hospitalier d'Anvers, à la veille de la Journée mondiale de l'hépatite C. Tous deux sont membres de la coalition belge contre l'hépatite C.

"Il est crucial de poursuivre activement des politiques accessibles en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de suivi des groupes vulnérables en Belgique. La Coalition contre l'hépatite C qui a été mise sur pied en 2020 a élaboré un plan d'action neutre en termes de coûts, avec des recommandations et des points d'action concrets. Il est encore possible d'atteindre les objectifs si le prochain gouvernement déploie des efforts à tous les niveaux politiques", ont souligné les Drs Mulkay, et Bourgeois, cités dans un communiqué du groupe de recherche pharmaceutique AbbVie.