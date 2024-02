Espionnage chinois: le député Vlaams Belang Steven Creyelman jette l'éponge

C'est à la suite d'informations de la Sûreté de l'État et d'une enquête journalistique ("Le Monde", "Financial Times" et "Der Spiegel"), en décembre dernier, que le parquet fédéral a ouvert une enquête contre Frank Creyelman, soupçonné de s'être fait acheter par un espion chinois pour exercer son influence au profit de Pékin. Il a été exclu du parti depuis.

Son frère Steven Creyelman, qui est toujours député, a également été cité dans le dossier, mais le parti affirme que c'est à tort. Il était prévu qu'il se présente à la 4e place de la liste VB à la Chambre, en Flandre orientale. Mais le scandale a eu raison de sa candidature, a reconnu l'intéressé, tout en clamant son innocence. Il se retire sur sa commune de Buggenhout.