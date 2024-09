Etterbeek: MR, PS et Engagés ont un accord pré-électoral et l'assument publiquement

La Liste du Bourgmestre, le PS et les Engagés d'Etterbeek ont conclu un accord pré-électoral qu'ils ont décidé de rendre public via un courrier adressé aux habitants.

"Après de nombreuses rencontres constructives, nos trois formations politiques - La Liste du Bourgmestre, le Parti socialiste et Les Engagés - vous expriment leur volonté de constituer une nouvelle majorité communale, si l'ensemble de vos suffrages le permet. Cette majorité, placée sous le signe de la continuité et du renouveau démocratique, aura pour ambition de poursuivre et d'amplifier les efforts déjà entrepris pour assurer le bien-être de chaque habitant", peut-on lire dans une copie du document.

Les trois formations s'y engagent notamment à "respecter scrupuleusement les votes" exprimés et à tenir compte du poids attribué à chaque formation de la majorité.