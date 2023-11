Explosion nocturne dans le centre d'Anvers

Une récente étude de l'Institut flamand pour la paix, et commandée par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), pointe que la Belgique et les Pays-Bas jouent un rôle central dans la problématique de violence armée liée au commerce de drogue, alors que le centre de gravité de ce trafic s'est déplacé de la péninsule ibérique vers Anvers et Rotterdam.