Fabian Martin et Marine Chenoy têtes de liste PS pour les communales à Namur

L'Union socialiste communale (USC) de Namur a annoncé vendredi avoir désigné ses binômes de listes aux élections communales et provinciales du 13 octobre prochain. L'actuel chef de groupe et président de la Fédération namuroise du PS, Fabian Martin, tirera la liste communale et succèdera ainsi à Eliane Tillieux. La deuxième place sera occupée par Marine Chenoy, qui préside l'USC namuroise, a indiqué celle-ci dans un communiqué.