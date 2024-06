FLANDRE - Le Vlaams Belang et le PVDA gagnent chacun un siège en Flandre occidentale

Le Vlaams Belang et le PVDA (PTB) ont chacun gagné un siège en province de Flandre occidentale dans le cadre de l'élection pour le Parlement flamand, ressort-il des résultats officiels du SPF Intérieur. Les autres partis ont soit maintenu un statu quo, soit perdu un ou plusieurs sièges. Hilde Crevits du CD&V reste la plus populaire avec près de 77.411 voix.

Le Vlaams Belang gagne donc un siège et envoie six députés au Parlement flamand : Immanuel De Reuse, Sarah T'Joens, Stefaan Sintobin, Yves Buysse, Tom Lamont et Sofie Cleve.

La N-VA maintient ses cinq sièges dans la province. La tête de liste, Sander Loones, se démarque avec 38.389 voix. Viennent ensuite Eva Ryde, Bert Maertens et Gijs Degrande. L'actuel chef de groupe Wilfried Vandaele n'est pas réélu.