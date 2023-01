Flandre : l'extrait de casier judiciaire exigé pour davantage de métiers avec des mineurs

(Belga) Les enseignants et les travailleurs du secteur de la jeunesse ne seront plus les seuls à devoir présenter un extrait de casier judiciaire - l'ancien certificat de bonne vie et mœurs - pour pouvoir travailler avec des mineurs d'âge en Flandre.

Cette exigence sera en effet élargie le 1er février prochain à d'autres secteurs, depuis l'entraîneur de football au directeur de théâtre pour jeune public, ont annoncé lundi les ministres Zuhal Demir et Ben Weyts. Il s'agit de la mise en œuvre d'une des 71 mesures du plan d'action du gouvernement flamand contre la violence sexuelle, qui suit une recommandation de la commission parlementaire spéciale sur les comportements abusifs dans le milieu sportif. (Belga)