FN Herstal: les résultats des audits attendus dès la fin de ce mois, assure Willy Borsus

Le groupe d'armement est dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison notamment de détournements à hauteur de 15 millions d'euros de la part d'un ex-employé et de pertes liées à une mauvaise couverture .

Dans la foulée, trois de ses administrateurs ont été poussés vers la sortie par la Région wallonne, l'actionnaire unique du fabricant d'armes via l'outil économique et financier Wallonie Entreprendre (WE): l'ex-CEO Philippe Claessens, le président Jean-Sébastien Belle et le président du comité d'audit Laurent Levaux

"La FN doit faire l'objet de toutes les investigations nécessaires pour que tous les acteurs concernés puissent être assurés que l'entreprise fonctionne de manière exemplaire", a répété à de multiples reprises le ministre Borsus.

"Lorsque ces rapports d'audit seront disponibles, je souhaite pouvoir vous en informer en totale transparence", a-t-il enfin assuré.