Forem: à la veille des vacances, 200 postes de conducteurs de car sont disponibles

Selon le dernier sondage réalisé par la FBAA, la fédération belge des entrepreneurs autobus et autocar, le secteur estime ses besoins à 1.500 chauffeurs, dont 450 pour cette année en Wallonie.

Pour répondre à ces besoins, le Forem organise en continu des formations de près de 3 mois au permis D pour les chercheurs d'emploi, en collaboration avec le Fonds Social Bus & Car et le Fonds Social Européen. Objectif: former 180 nouveaux conducteurs d'ici à la fin de l'année.

Les prochaines séances d'information auront lieu le 14 mai et le 5 juin au Centre de formation de Mornimont (province de Namur); le 7 mai et le 24 juin au centre de Molinfaing (province de Luxembourg); le 7 mai, le 4 juin et le 2 juillet au centre d'Houdeng-Goegnies (Hainaut); le 17 mai, le 14 juin et le 12 juillet à Estaimpuis (Hainaut) et le 26 juin à Bierset (Liège).