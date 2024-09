Formation du gouvernement fédéral: Bart De Wever va réunir les 5 partis de l'Arizona pour déterminer la marche à suivre

Lundi, M. Prévot a estimé qu'il incombait au formateur reconduit de déposer une nouvelle "super note", soit une note consacrée aux réformes en matière fiscale, d'emploi et de pensions assortie de tableaux budgétaires. Le rejet de la mouture précédente a précipité la fin de la première mission de M. De Wever et il semble aujourd'hui impossible de trouver un équilibre sur cette base. D'ici là, le président des Engagés avait préconisé de recommencer par les groupes de travail thématiques (lutte contre la pauvreté, Défense, mobilité, immigration, etc.).

Dans quelle mesure la nouvelle "super note" sera-t-elle différente de la précédente? Un travail de réécriture sera nécessaire. L'un des co-auteurs du premier document, le député européen et ex-ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, a néanmoins laissé entendre lundi qu'il n'y avait pas mille et une manières de réformer le pays et d'assainir les finances publiques, et que la première note n'était donc pas totalement écartée.