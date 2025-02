Formation d'un gouvernement bruxellois: David Leisterh lance "les consultations de la dernière chance"

Dès le début des négociations, plusieurs formations ont émis des vetos: le MR, l'Open Vld et Les Engagés à l'égard du PTB et la Team Fouad Ahidar - pas franchement désirée non plus ailleurs, notamment du côté de Vooruit; du PS, d'abord discrètement et puis publiquement vis-à-vis de la N-VA. Idem, en ce qui concerne cette dernière du côté d'Ecolo et de DéFI mais ceux-ci ne sont pas enclins à monter dans une majorité après leurs défaites électorales respectives.

Depuis le mois de décembre, et l'annonce des néerlandophones de leur volonté de coalition entre Groen, Vooruit, l'Open Vld et la N-VA à laquelle le PS refuse de se joindre, le blocage est total. Le MR et les Engagés, initialement liés au PS dans un engagement commun à constituer l'aile francophone de la majorité, attribuent à celui-ci la responsabilité du blocage. Les socialistes s'en défendent, disant avoir été clairs d'emblée à l'égard de la N-VA, dont la présence au gouvernement tirerait le gouvernement plus à droite alors que le parlement bruxellois est davantage marqué à gauche.

Jeudi, la nouvelle cheffe du groupe Ecolo, Zakia Khattabi a pour sa part accusé, sans nommer ouvertement le MR et les Engagés, mais en les visant, "des négociateurs" de mettre en place une stratégie qui n'en porte pas le nom pour pousser le PS vers la sortie. Selon elle, il a été proposé aux écologistes d'entrer en négociation avec ces deux formations quitte à éjecter la N-VA. "Mais alors il n'y a pas de raison; les socialistes peuvent venir à la table. Voilà les blocages", a-t-elle insisté, interrogée par BX1.