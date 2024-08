Formation fédérale: selon David Clarinval il y aura "une Arizona, avec Bart De Wever comme Premier ministre"

"La volonté partagée des cinq partis est vraiment de diminuer l'impôt sur le travail. Donc ça, je crois que tout le monde partage ça. Mais c'est la manière dont on y arrive. Et nous, on dit qu'on doit avoir un équilibre entre les différentes augmentations d'impôts et les diminutions. Et donc, on en est là, mais je suis sûr qu'on va pouvoir aboutir dans les jours qui viennent", a-t-il précisé.

David Clarinval a dit que son parti pouvait accepter une taxation sur les plus-values boursières, mais pas sur les plus-values réalisées lors de la revente par un entrepreneur de l'entreprise qu'il a créée. Pour le MR, taxer les PME reste un "gros problème", a-t-il commenté.

David Clarinval s'est ensuite montré très optimiste quant à l'aboutissement des négociations et quant au rôle de Bart De Wever.