Galerie Bortier: les bouquinistes craignent les plans de la Régie foncière bruxelloise

Cette dernière, propriétaire des lieux, entend transformer la galerie en un lieu tendance, à l'image par exemple du food market WOLF. Selon le média BRUZZ, la galerie pourrait également être louée au fondateur de WOLF, Thierry Goor, qui pourrait ensuite sous-louer les surfaces commerciales.

Plusieurs commerces prendront la place de La Bouquinerie, la librairie qui doit fermer: une poissonnerie, une boucherie, un marchand de bière et de vin. Plus loin dans la galerie, un fleuriste, un café d'art et un disquaire devraient également ouvrir leurs portes, selon BRUZZ.