GENK: Wim Dries opte pour Vooruit-Groen et envoie Zuhal Demir et la N-VA dans l'opposition

Le bourgmestre de Genk Wim Dries (CD&V) a choisi Vooruit-Groen pour former une majorité, renvoyant ainsi Zuhal Demir et la N-VA dans l'opposition.

"Nous avons bien travaillé avec Vooruit ces douze dernières années", déclare Wim Dries. "Genk fonctionne et le CD&V bénéficie clairement de la confiance des électeurs pour continuer à bâtir un avenir prometteur sur ces fondations. Nous sommes convaincus que c'est avec Vooruit-Groen que nous pouvons le réaliser au mieux".

La bataille pour le maïorat genkois s'est jouée entre Wim Dries et Zuhal Demir. Le bourgmestre sortant a remporté son duel face à la ministre flamande de l'Environnement, récoltant plus de 10.000 voix de préférence. Soit 3.000 de plus que Zuhal Demir.