GLB traite certains syndicalistes de "kékés avec, parfois, une Cara Pils": des propos "injurieux" pour une représentante CSC

Concernant l'accord de gouvernement, elle fait part d'une importante "inquiétude sur l'avenir". "Il y a beaucoup d'incompréhension sur les différences entre un accord de gouvernement, qui est de la théorie et de l'écart croissant entre ces mesures qui sont projetées et la réalité des travailleurs", déplore la syndicaliste. Selon elle, beaucoup de choses sont à retirer de l'accord : "L'équation économique qu'on nous vend pour sauver les finances publiques n'est pas la bonne, et elle est profondément injuste".

Un peu de positif

Marie-Hélène Ska plaide pour davantage de taxations sur les grosses fortunes, et non sur tous les travailleurs. Toutefois, elle loue une mesure sur la fiscalité de l'accord gouvernemental : la taxation de la plus-value à hauteur de 10%. "Si en fin de législature c’est effectivement le cas, nous dirons bravo, car c’était effectivement un trou dans la raquette fiscale important", reconnaît-elle avant de tempérer : "On nous annonce 500 millions de retour par an, nous verrons. C’est en tout cas un pas dans la bonne direction car la Belgique est un des seuls pays qui ne faisait pas du tout contribuer la plus value".