Gouvernement De Wever: qu'est-ce que le "Kern", cette particularité "toute belge"?

Au poste de pilotage de ce gouvernement se trouve ce qu'on appelle le Kern, composé du Premier ministre et de cinq vice-premiers ministres. Quel est son rôle et qui le compose ?

Que signifie le terme "Kern"? En flamand, cela veut dire "Kernkabinet" et, en français, comité ministériel restreint. Il s’agit d’une spécificité belge qui, contrairement aux conseils des ministres, ne repose sur aucune base légale. Pourtant, c’est au sein de cette instance que se jouent des décisions essentielles.

Autour de la table se retrouvent le Premier ministre Bart De Wever et un représentant de chaque parti de la coalition gouvernementale. Pour les Engagés, Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères. Pour le parti réformateur, David Clarinval, ministre de l’Économie. Du côté néerlandophone, on compte Jan Jambon, nationaliste flamand et ministre des Finances, aux côtés de Franck van den Broeck, socialiste flamand et ministre de la Santé, ainsi que Vincent Van Peteghem, ministre du Budget. Il n'y a pas de femmes autour de la table.