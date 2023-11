Grève au dépôt TEC de Robermont: la reprise complète des services attendue samedi

"Une réunion entre direction et syndicats s'est terminée vers 11h et a été suivie d'une assemblée générale avec le personnel. La conclusion est que l'on vise plutôt une reprise complète des services demain (samedi, NDLR). Il est possible que certains services sortent aujourd'hui, mais de manière très parcellaire", détaille ainsi vendredi Isabelle Tasset, responsable communication externe.

Parmi les motifs invoqués de cette grève figure essentiellement la dégradation des conditions de travail liées aux problèmes de circulation que connaît le centre-ville de Liège. "Nous condamnons cette grève qui n'a pas été préavisée, mais nous en comprenons les motifs et nous essayons d'y répondre au mieux", ajoute encore la société.