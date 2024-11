Grosse journée de négociations entre les partis de l'Arizona: quelle atmosphère quelques jours avant le prochain rapport au Roi?

Les négociations de la future coalition Arizona avancent dans une ambiance constructive à Bruxelles. Ce samedi, le volet institutionnel est au menu après santé et énergie. Bart De Wever doit faire un rapport au Roi lundi, les discussions intensives se poursuivant pour conclure d’ici la fin de l'année.

Ce samedi matin, les négociateurs de la future coalition fédérale Arizona se sont retrouvés à Bruxelles. Bart De Wever a, en effet, décidé de travailler six jours sur sept avant de faire son rapport au Roi lundi matin. Quels sont les thèmes abordés aujourd'hui et surtout quelle est l'atmosphère autour de la table ?

L'atmosphère est constructive, les discussions se déroulent dans l'entente et le calme, d'après des explications de bonne source. Cette entente est particulièrement nécessaire, car le calendrier est très serré. Les cinq partis de l'Arizona espèrent toujours parvenir à un accord d'ici la fin de l'année et les points à négocier sont encore très nombreux. Aujourd'hui, c'est le volet institutionnel qui est abordé après avoir parlé santé et énergie cette semaine.