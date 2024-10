HAMOIS: Valérie Warzée-Caverenne conserve son mayorat

La bourgmestre Valérie Warzée-Caverenne (MR) et députée wallonne a été réélue à Hamois (Namur), selon les résultats complets après dépouillement des trois bureaux de la commune.

Sa liste, Ensemble 2024, a récolté 53,83 % des suffrages, soit 12 sièges sur 19.

La liste 7 Plus, qui a enregistré 32,17% des voix, obtient six sièges. Vert Demain, avec 12,06% des voix, en obtient un.

"Obtenir la majorité absolue était l'objectif. On savait que ça serait serré, mais nous sommes très contents du résultat. C'est une victoire de l'équipe Ensemble 2024. On a reçu des coups à gauche et à droite durant cette campagne, mais nous avons été soutenus par les électeurs", a-t-elle déclaré à la télévision locale MaTélé.