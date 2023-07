Handicap: une allocation familiale majorée ne mènera plus à un revenu d'intégration réduit

Jusqu'à présent, ces jeunes de moins de 21 ans percevaient des allocations familiales majorées en raison de leur handicap mais subissaient par ricochet la diminution de leur revenu d'intégration. Cette situation absurde entraînait souvent un stress financier, alors qu'ils doivent déjà faire face à des dépenses supplémentaires liées à leur handicap, selon la ministre.

Cette décision soutient la quête d'autonomie de ces jeunes qui ne sont plus à charge de leur parent. "Tout le monde doit pouvoir mener une vie digne et autonome, et cette mesure y contribue. En ne déduisant plus les allocations familiales majorées du revenu d'intégration sociale lorsque les jeunes les touchent eux-mêmes, nous veillons à ce que ces bénéficiaires en situation de handicap aient une chance supplémentaire de s'émanciper", a souligné Mme Lalieux.