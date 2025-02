Il avait fait polémique en piétinant un drapeau belge: qui est Jeroen Bergers, président des jeunes N-VA et nouveau député fédéral?

À l’époque, Bergers s’était défendu en affirmant qu’il n’avait pas participé aux activités du groupe et qu’il avait rapidement pris ses distances. "C’est une erreur absolue que j’ai faite", avait-il déclaré, ce qui ne l’a pas empêché de conserver la confiance de la N-VA.

En 2022, une nouvelle polémique éclate lorsqu’une vidéo de campagne montre Bergers piétiner un drapeau belge, avant de s’en servir comme chiffon pour nettoyer une table. Ce geste symbolique avait suscité de vives réactions, notamment à gauche.

De komende jaren is een hecht en rebels @Jongnva cruciaal. Daarom ben ik kandidaat om nationaal voorzitter te worden. Samen gaan we met een pint in de hand naar een onafhankelijk Vlaanderland. pic.twitter.com/bs3NslFcb1