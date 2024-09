"Il n’a pas de vision": pour Louis Michel, "ça sera très grave" si Donald Trump est réélu

"Je ne crois pas que ça soit deux visions. Donald Trump n’a pas de vision", dit d'emblée Louis Michel. "Il est uniquement préoccupé par lui, son statut, et ses outrances. C’est un mauvais acteur de la politique. Donald Trump n’a pas de propositions. Il donne une série d’opinions, d’humeurs. Il joue sur une partie de l’Amérique profonde qui est dans ce mode-là et est sensible à ça."

Pour le Ministre d’Etat MR, avec Kamala Harris et Donald Trump, deux éthiques différentes s’affrontent. "(…) Vous ne trouvez pas, dans les propos de Trump, des repères rationnels. C’est terrifiant. Je me demande comment il est possible que quelqu’un avec ce profil-là, puisse faire courir le risque au monde entier d’être élu, quand on voit ce qu’il dit, ce qu’il est. Trump réélu, ça serait très grave sur le plan international. Ce n’est pas un politique. Ce n’est pas un démocrate."

Louis Michel estime par ailleurs que l'histoire de Kamala Harris est "prometteuse". "Elle a été procureure. C'est une vraie fille de migrant. Quand elle a dit que ses clients sont les Américains, j'ai beaucoup aimé cette formule-là. Donald Trump s'occupe lui de Trump, pas des Américains. Kamala Harris serait une interlocutrice beaucoup plus crédible. On pourra mener dans le monde des opérations au partenariat authentique."