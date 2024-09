Donald Trump et Kamala Harris s'écharpent dans un débat déjà historique: les 5 choses à retenir

L'échéance était très attendue et a tenu ses promesses sans forcément changer la donne: la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump se sont durement affrontés mardi soir lors d'un débat télévisé aux forts enjeux, à deux mois de l'élection présidentielle du 5 novembre. Voici les cinq choses à retenir de ce premier - et peut-être dernier - débat télévisé entre les deux candidats à la Maison Blanche, qui s'est déroulé à Philadelphie, dans l'Etat clé de la Pennsylvanie.