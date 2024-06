Incompréhension de l'administratrice-générale de l'ULiège démise de ses fonctions

Anne Girin, administratrice-générale de l'institution depuis 2020 et récemment démise de ses fonctions de manière anticipée, a jugé jeudi la décision du conseil d'administration (CA) de l'université "incompréhensible" et "parfaitement infondée". Elle estime être visée par "une cabale caractérisée" à son encontre.

L'intéressée annonce, dans un communiqué de presse, toujours attendre de recevoir la notification de la décision du CA. Elle fait part de son intention d'introduire "tout recours utile contre cette décision inique et dépourvue de tout motif régulier".

Les membres de la commission d'évaluation "ont manifestement été mal informés, sur base d'affirmations péremptoires non étayées", argumente Anne Girin, assurant que les dossiers pointés comme problématiques n'ont pas été abordés avec elle lors de son audition.

Mme Girin assure encore avoir "toujours respecté scrupuleusement la législation et, en particulier, la loi sur les marchés publics", mais avoir aussi "toujours privilégié l'intérêt de l'institution en toute circonstance".

"Je n'ai commis aucune faute et je réfute complètement la notion de 'manquements sérieux' qui est vexatoire et fausse", ajoute-t-elle encore. "Mon incompréhension est totale et la décision est parfaitement infondée", assure-t-elle.