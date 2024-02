Infor Jeunes relance sa campagne Action Job Etudiant jusqu'en avril

Les centres Infor Jeunes relancent leur campagne Action Job Étudiant, par le biais de dizaines d'ateliers gratuits organisés partout en Wallonie entre février et avril, annoncent-ils mercredi dans un communiqué. Le but est d'aider les jeunes à acquérir les clés pour postuler efficacement mais aussi de les informer sur la législation en vigueur et sur leurs droits.