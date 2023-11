"Je me suis déçu moi-même": Conner Rousseau démissionne de la présidence du parti socialiste flamand

"Parce que je suis attaché à la social-démocratie dans ce pays, parce que les défis n'ont jamais été aussi importants, ma propre personne ne peut pas les compromettre. Nous avons créé une équipe fantastique, avec des ministres fantastiques et des groupes parlementaires performants. C'est pour cela que j'ai décidé que ce combat va continuer sans moi comme président de Vooruit. Je veux m'excuser envers tout le monde que j'ai déçu. Je me suis déçu moi-même, j'ai déçu beaucoup de gens en Flandre", a notamment déclaré Conner Rousseau. "L'agitation autour de moi détourne trop l'attention de l'essentiel et de ce que Vooruit représente. Ma personne ne peut gêner les défis de notre parti".

L'élu flamand est au coeur de la tempête depuis plusieurs semaines pour des propos racistes envers la communauté rom prononcés alors qu'il était ivre en septembre dernier dans un café de Saint-Nicolas. Jeudi, le journal flamand Het Nieuwsblad a publié des extraits du procès-verbal rédigé par la police lors de l'incident. Conner Rousseau y qualifie notamment les Roms de "déchets bruns".

Depuis lors, plusieurs voix se sont depuis élevées au sein du parti pour réclamer son retrait de la présidence. Un bureau de parti extraordinaire consacré à la polémique a été mené ce vendredi à partir de 17h30.