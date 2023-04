"Je poursuivrai la lutte dans un autre rôle mais avec autant d'engagement"

"J'ai commis une erreur. Je me suis excusée et je tiens à nouveau à m'excuser auprès des personnes que ça a pu choquer. Mais aujourd'hui, la polémique a pris trop d'ampleur. Elle occupe tout l'espace politique et médiatique", a-t-elle ajouté, qualifiant l'atmosphère d'"irrespirable".

"Je ne suis pas irremplaçable. Il y a beaucoup de talents féminins chez Ecolo. Ce n'est pas la personne qui compte, ce sont les combats. J'en entends certains dire qu'on ne devrait pas me remplacer, que ce secrétariat d'État ne serait pas utile. Il reste un an et les victoires à engranger sont encore nombreuses", a-t-elle martelé, en défendant son bilan. L'ex-secrétaire d'État a notamment cité la loi "stop féminicide", la réforme de la législation anti-discrimination ou encore la poursuite de développement des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) avec l'ouverture prévue de celui d'Arlon en juin prochain.