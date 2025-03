Jean-Luc Crucke annonce la fin anticipée des travaux au carrefour Léonard: une information "prématurée" pour les Flamands

Ces travaux doivent en principe être terminés pour fin 2025. Mais ce mardi matin, Jean-Luc Crucke a annoncé sur nos ondes que le chantier avance plus vite que prévu et qu'il devrait donc s'achever quelques semaines plus tôt.

"Dans ce cas-ci, effectivement, puisque les travaux ont avancé rapidement, la Flandre a pu anticiper de deux mois la fin de ses travaux. Ce qui, en soi, est à terme une bonne nouvelle", a déclaré Jean-Luc Crucke.

Une information que n'a pas souhaité confirmer le porte-parole des travaux flamands, en charge du chantier au carrefour Léonard. Nous l'avons contacté et il nous explique en effet qu'il est trop tôt, à ce stade, de communiquer un délai pour la fin du chantier. Cette annonce est donc "prématurée".

"Un vrai problème"

Les soucis que les usagers de la route connaissent aujourd'hui avec ces travaux sont problématiques, reconnaît le ministre, mais des mesures ont été mises en place pour réduire les nuisances pour les automobilistes.

"C'est effectivement aujourd'hui un vrai problème. Nous avons tenté, au niveau de la SNCB et du fédéral, d'ajouter deux trains par heure dans les heures de pointe, entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Ils sont d'ailleurs complets. On a en plus, d'ailleurs, réduit à un euro le parking de Louvain-la-Neuve pour justement attirer le chaland. Et j'espère que ça prouvera qu'en diminuant des prix aussi, on peut mieux faire fonctionner et être plus concurrentiels", a-t-il ajouté.