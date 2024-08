Kamala Harris a pris une "excellente décision" en choisissant le gouverneur Tim Walz comme colistier, a estimé mardi Joe Biden, qui s'est retiré mi-juillet de la course à la Maison Blanche au profit de sa vice-présidente.

Le duo "sera une voix puissante pour les travailleurs et la classe moyenne américaine", a déclaré le président américain sur X. "Ils seront les plus ardents défenseurs de nos libertés individuelles et de notre démocratie."