La 143e édition de la Foire du midi s'ouvre samedi, jusqu'au 20 août

La 143e édition de la Foire du Midi débute samedi, le 15 juillet, et se déroulera jusqu'au 20 août prochain, a annoncé jeudi l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI), lors d'une présentation de l'événement aux côtés de représentants des forains et de DJ Dadddy K. parrain de cette édition. La marraine sera la volleyeuse des Yellow Tigers, l'équipe nationale belge, Britt Herbots, et l'acteur Kevin le forain endossera le rôle de mascotte.