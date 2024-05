La chaîne de magasins Jacob's Conceptstore met la clé sous la porte

La chaîne de magasins de cadeaux Jacob's Conceptstore, qui comptait 24 magasins en Belgique et un à Paris, dépose le bilan et annonce la fermeture de ses magasins. L'information a été confirmée mardi par l'avocat de l'un des gérants.

Tant le site internet que les réseaux sociaux de la chaîne sont inaccessibles depuis aujourd'hui/mardi. Le fondateur de l'entreprise, Thomas Nouws, a expliqué à la Gazet van Antwerpen qu'il mettait la clé sous la porte et qu'il n'était plus en mesure de payer les frais fixes.

Le concept de la chaîne est né voici environ quatre ans. Thomas Nouws souhaitait permettre aux créateurs et artistes locaux de vendre leurs œuvres, comme des cadeaux et des décorations, dans les magasins Jacob's Conceptstore. En contrepartie, la chaîne empochait une commission et les créateurs devaient travailler de temps à autre dans le magasin. Le groupe disposait de 25 succursales, la plupart en Flandre, une à Bruxelles et une à Paris.