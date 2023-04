La circulation des trains perturbée en raison de dégâts à la caténaire à Bruxelles-Nord

Le trafic ferroviaire est perturbé à Bruxelles et dans ses environs depuis 06h00 du matin ce mercredi en raison de dégâts causés à la caténaire à la gare de Bruxelles-Nord. Des techniciens d'Infrabel sont sur place pour procéder aux réparations, rapporte le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Deux trains, avec une trentaine de passagers à bord, sont actuellement à l'arrêt entre Bruxelles-Nord et Schaerbeek. Un autre convoi est à l'arrêt en gare de Cortenbergh. Ce train va être remorqué à l'aide d'une locomotive diesel.

Par ailleurs, deux séries de trains assurant la liaison entre Bruxelles-Anvers et Nivelles-Landen ont été annulées. Et les trains à grande vitesse ICE ne circulent pas entre Bruxelles et Liège, pour le moment.