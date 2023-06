La commission de la Justice reporte ses travaux

Cette disposition est incluse dans un projet de loi visant "à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. L'un des articles permet à un juge d'assortir d'une interdiction de manifester une peine prononcée pour une série d'infractions commises lors d'un "rassemblement revendicatif".

Le dispositif vise à sanctionner les "casseurs", mais les syndicats et plusieurs associations redoutent qu'il n'entrave le droit de grève et l'exercice de libertés fondamentales. Des rassemblements ont été organisés dans la matinée pour protester contre le texte. Dans les rangs politiques, le PS et Ecolo ont indiqué ces derniers jours qu'ils ne pourraient soutenir le projet en l'état.