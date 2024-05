La Corée du Nord a envoyé de la "propagande" de l'autre côté de la frontière, selon Séoul

"Les citoyens doivent s'abstenir de toute activité en plein air, ne pas entrer en contact avec des objets inconnus et les signaler à la base militaire la plus proche ou à la police", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Des objets non identifiés, considérés comme des tracts de propagande nord-coréens, ont été identifiés dans la zone frontalière de Gyeonggi-Gangwon et l'armée met en oeuvre des mesures", a indiqué l'état-major interarmées de la Corée du Sud (JCS).

Tard dans la nuit de mardi à mercredi, la province de Gyeonggi (nord-ouest) a envoyé un message texte d'alerte appelant ses habitants à suivre les mêmes consignes.

Depuis que la guerre de Corée (1950-1953) s'est soldée par un armistice et non un traité de paix, Nord et Sud restent techniquement en guerre et sont séparés par une frontière lourdement fortifiée comprenant la zone démilitarisée (DMZ).

Des militants sud-coréens lâchent parfois des ballons transportant des tracts de propagande contre le régime de Kim Jong Un et de l'argent destinés aux personnes vivant au nord de la frontière.