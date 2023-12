La deuxième phase d'équipement à Nivelles Nord ajoutera 19 hectares pour les entreprises

Le projet, qui tient compte de la biodiversité puisqu'il est localisé autour de l'ancien bassin d'orage du circuit automobile de Nivelles-Baulers, a coûté 4,15 millions d'euros dont 70% de subsides de la Région wallonne.

Environ 1.100 mètres de voiries et 2900 mètres d'égouttage séparatif ont été construits. L'intercommunale a également planté 4.800 arbres et arbustes, et ensemencé 25.000 m2 de pelouse et de prairies fleuries.