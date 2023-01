La Flandre livre 60 générateurs à l'Ukraine

(Belga) La Croix-Rouge flamande (Rode Kruis Vlaanderen) et le gouvernement flamand fourniront à l'Ukraine une soixantaine de générateurs pour alimenter la population locale en électricité, a annoncé le ministre-président flamand, Jan Jambon, lundi, lors d'une visite dans la ville ukrainienne de Loutsk. Le gouvernement flamand a débloqué 2 millions d'euros à cet effet.

Accompagné d'une délégation de la Croix-Rouge, Jan Jambon a visité deux institutions à Loutsk, dans le nord-ouest de l'Ukraine, qui dépendent des générateurs pour leur approvisionnement en énergie. C'est le cas de la compagnie d'approvisionnement en eau Dubnivska, où un générateur de 200 kw a été livré le 14 janvier. La délégation belge y a été reçue par Mykola Polishchuk, le président de la Croix-Rouge ukrainienne. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital de Loutsk, où un groupe électrogène de 400 kw est attendu prochainement. "Le premier groupe électrogène permet à près de 127.000 habitants de continuer à recevoir de l'eau potable. C'est plus de la moitié des habitants de Loutsk", a expliqué Philippe Vandekerckhove, le directeur général de la Croix-Rouge flamande. "Le deuxième appareil alimentera en électricité un hôpital d'une capacité d'environ 700 lits, où quelque 40.000 patients sont traités chaque année." Seize générateurs sont déjà arrivés en Ukraine. Dans les mois à venir, la Croix-Rouge et le gouvernement flamand en fourniront encore aux villes ukrainiennes de Loutsk, Odessa et Rivne. (Belga)