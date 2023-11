La FN Herstal se réjouit de son partenariat avec la Défense belge

La FN Herstal s'est réjouie vendredi de la validation par le Conseil de ministres du partenariat entre l'entreprise d'armement et la Défense belge. Cet accord d'un montant de 1,7 milliard d'euros porte sur une durée de 20 ans.

"C'est une nouvelle page de l'histoire que nous écrivons aujourd'hui avec la Défense et le gouvernement fédéral", déclare Julien Compère, CEO de la FN Herstal, dans un communiqué. "Ce partenariat illustre la qualité des relations que nous entretenons avec nos clients et partenaires européens et de l'Otan, en particulier la Défense belge."

L'initiative entend favoriser le développement de l'autonomie stratégique belge et porte sur la fourniture, la gestion, la maintenance et la digitalisation du parc d'armes légères de la Défense belge, mais aussi la fourniture de munition ainsi que des investissements en Recherche et Développement.