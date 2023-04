La Fondation contre le Cancer lance un appel à projet national en matière de prévention

"La Fondation contre le Cancer se doit d'investir dans la prévention, sachant que les principaux facteurs de risque du cancer sont identifiés et que 40 % des cancers pourraient être évités", peut-on lire dans le communiqué.

D'un côté, 1,7 million d'euros seront consacrés aux projets de recherche sur la prévention primaire, qui étudie les méthodes pour s'attaquer aux facteurs risques, et secondaire, qui étudie l'amélioration des dépistages existants et le développement de nouvelles formes de dépistage pour les personnes à risque. Le montant est réparti entre plusieurs projets et peut varier de 100.000 à 400.000 euros, sur une période de deux à quatre ans.

De l'autre, 300.000 euros seront alloués à des projets opérationnels qui favorisent les changements de comportement ou la détection précoce d'un cancer. Le montant sera également réparti et varie cette fois de 10.000 à 50.000 euros, sur une période d'un à deux ans.

La Fondation estime que, grâce à la prévention, la Belgique pourrait enregistrer une diminution de 28.000 diagnostics par an.