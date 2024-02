La Fondation Roi Baudouin consacre quatre millions d'euros à la recherche en santé mentale

"Malgré la charge individuelle et sociétale des problèmes de santé mentale, la recherche dans ce domaine reste largement sous-financée. À l'échelle mondiale, seuls 4% des financements de la recherche en santé sont octroyés à la santé mentale. Ce budget est principalement alloué à des projets (bio)médicaux et neuroscientifiques, avec une moindre attention portée aux sciences sociales, à la santé publique et à la recherche sur les services de santé", souligne la Fondation.

Ce nouveau fonds vise à contribuer à résoudre trois défis majeurs, tels que définis par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) : le manque de vue d'ensemble de la recherche existante en Belgique, le besoin d'améliorer la qualité des données et la nécessité d'un agenda de recherche clair.