La FUGEA demande des actes forts au gouvernement wallon pour faire face à la crise

Quelque 2.300 foyers au minimum ont déjà été recensés en Belgique depuis le début de l'épidémie et les dégâts sont "très importants. Si les ovins sont particulièrement affectés, les caprins et bovins ne sont pas épargnés non plus par la maladie de la langue bleue, l'autre nom de la fièvre catarrhale ovine, constate la FUGEA.

"Depuis plus d'un mois, les élevages de ruminants wallons sont touchés par l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) et traversent une crise comme nous n'en avons plus connu depuis des années", souligne la Fédération.