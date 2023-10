La FWB modernise son cadre législatif sur les bibliothèques publiques

À la suite de deux évaluations menées respectivement en 2016 et 2021 et après une concertation des acteurs, le nouveau décret ambitionne de simplifier et de moderniser la législation d'application pour les bibliothèques et stimuler leur action en faveur de la lecture publique.

La FWB compte actuellement 162 bibliothèques publiques et 4 itinérantes. Celles-ci prêtent quelque sept millions de livres par année à quelque 600.000 usagers.