La Maison des langues inaugurée à Louvain-la-Neuve est commune au Forem et l'UCLouvain

Une "Maison des Langues" a été inaugurée lundi matin à Louvain-la-Neuve. Elle sert de cadre aux cours de langues dispensés par l'UCLouvain, en particulier aux étudiants de master en traduction et interprétation, mais aussi aux formations proposées par le Forem en anglais et néerlandais. Elle constitue aussi un laboratoire pédagogique pour les formateurs en langue du Forem, qui pourront bénéficier sur place de diverses innovations didactiques. Il s'agit d'un investissement de 6 millions d'euros.

Le projet de Maison des Langues est né à la suite de l'attribution, par le décret Paysage, de l'organisation de masters en traduction et interprétation à l'UCLouvain. Pour accueillir ces nouveaux étudiants, l'Université avait besoin de locaux supplémentaires et la volonté politique de l'époque était de construire aussi un lieu dédié à l'apprentissage des langues pour les demandeurs d'emploi. Une convention a dès lors été signée en 2016 entre l'UCLouvain et le Forem.

Dans ce bâtiment de 2.000 m2 répartis sur quatre niveaux, l'objectif est d'enseigner les langues, de développer des outils pédagogiques et de soutenir la mobilité interrégionale et internationale.