La majorité des Engagés voteront l'allongement, mais pas en période de formation - Prévot

Les Engagés conserveront sur la question de l'avortement, une totale liberté de vote et d'opinion. Une majorité de leurs représentants ont fait savoir qu'ils voteront en faveur de l'allongement à 18 semaines, mais pas en période de négociation pour la formation du gouvernement fédéral, a indiqué mercredi le président des Engagés, Maxime Prévot.

Le président des Engagés a rappelé que cinq partis de la potentielle coalition Arizona avaient décidé de ne pas voter de texte proposé par l'opposition pour le moment, "pour éviter de perturber les négociations gouvernementales qui sont déjà aujourd'hui compliquées et que l'on doit réussir à faire aboutir". Selon lui, cela n'est pas spécifique à l'IVG. Cela concerne toutes les propositions de l'opposition car elles "ont vocation à perturber la négociation".

Mais d'après lui, les Engagés "auront une totale liberté de vote et d'opinion sur cette question de l'avortement", conformément à la "ligne claire" du mouvement sur les questions éthiques. "... Et la majorité d'entre aux m'ont fait savoir qu'ils soutiendront l'allongement à 18 semaines du délai pour pouvoir avorter... Il y a des débats sur les modalités liées à l'avortement, mais il ne saurait jamais y avoir de débat sur une remise en cause du principe même de l'avortement", a-t-il tenu à dire.