La majorité des mesures du plan d'action fédéral handicap 2021-2024 ont été mises en œuvre

Dans le détail, 111 mesures exigeaient une exécution unique. Parmi celles-ci, 84 ont été exécutées intégralement et 17 partiellement. Une application "en continu" était prévue pour 34 mesures : 21 ont été exécutées intégralement et 10 en partie.

Le rapport ventile ces mesures par axe de l'accord de gouvernement, conclu en octobre 2020 par la coalition Vivaldi. Ainsi, les plus grands progrès ont été enregistrés dans les axes "pays prospère" et "pays de collaboration et de respect". Le progrès le plus limité est observé dans l'axe "Belgique, une voix forte dans le monde".

Dans le volet "un pays prospère", le CSNPH salue notamment l'intégration de la dimension du handicap dans les projets du plan belge de relance et de résilience, la réforme du calcul de l'allocation d'intégration (AI) pour favoriser l'accès à l'emploi aux personnes en situation de handicap, l'amélioration du processus de retour au travail, l'allongement du congé de l'aidant proche, l'aide aux personnes handicapées qui veulent démarrer une activité indépendante ou encore l'extension du droit à l'oubli en matière d'assurance.

Dans le volet "pays de collaboration et de respect", le CSNPH souligne notamment l'amélioration des tests anti-discrimination ou encore la poursuite du déploiement de l'European Disability Card.