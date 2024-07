La ministre britannique des Finances dénonce un "trou" massif dans les finances publiques

"Nous avons hérité d'un excès de dépenses de 22 milliards de livres" qui a été "masqué" par le parti conservateur, désormais dans l'opposition après 14 années de pouvoir au Royaume-Uni, a déclaré la ministre des Finances travailliste.

Elle a assuré que cela pourrait générer un bond de "25% du déficit budgétaire cette année" sans mesures pour y remédier et dit par conséquent lancer "le travail urgent et nécessaire pour réduire la pression sur les finances publiques de 5,5 milliards de livres cette année et de plus de 8 milliards l'an prochain".