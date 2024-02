La ministre de la Défense décrit le moment exact où elle a appris l'existence de l'invasion russe en Ukraine: "Je me souviens des femmes, des enfants, des familles"

Cela fait deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Un conflit aux portes de l'Europe qui semble s'enliser. Notre ministre de la Défense suit le dossier de près. Mais se souvient-elle du moment précis où elle a appris l'existence de l'invasion russe? "Je me souviens de ce moment", a répondu Ludivine Dedonder qui était alors en visite auprès de familles afghanes que l'armée belge avait réussi à sauver. La ministre se souvient que la situation internationale était particulièrement tendue à ce moment-là. "Cela faisait plusieurs mois que l'on évoquait cette présence massive de troupes russes aux frontières de l'Ukraine. Je me souviens avec émotion du retentissement du tocsin et de ces images de familles, de femmes, d'enfants obligés d'aller se réfugier dans les caves, dans les métros".

La Belgique avait déjà, à ce moment-là, envoyé du matériel militaire à l'Ukraine pour que la population puisse se protéger.