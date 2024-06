La mission de l'informateur royal Bart De Wever prolongée d'une semaine

Fidèle à la discrétion qu'il a observée jusqu'ici, l'informateur n'a pas fait de commentaire à sa sortie. Depuis une semaine, il a eu des entretiens avec les présidents des partis pressentis pour former une coalition "Arizona", soit, outre la N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V.

Cette formule commence à prendre forme puisque du côté flamand, le même Bart De Wever, a cédé le flambeau à son coreligionnaire Mathias Diependaele en vue de former un gouvernement qui devrait rassembler la N-VA, le CD&V et Vooruit. Pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le MR et les Engagés ont déjà ouvert les discussions et mènent pour l'instant des consultations.